acmilan.com - Op-Ed: 8 novembre 1992

Caro Milan, sono nato nel 1983 a Napoli e fin dalla mia infanzia, come si può immaginare, ero un tifoso napoletano come la mia famiglia. Tutto ciò durò fino a una data importante della storia rossonera: domenica 8 novembre 1992, Serie A 1992-93. Allo stadio San Paolo di Napoli si giocò Napoli-Milan e i rossoneri strapazzarono gli azzurri vincendo con un tennistico 5-1. In questa partita conobbi una grande squadra ma soprattutto mi innamorai delle grandi giocate di un certo Marco Van Basten, che in quella gara segnò un memorabile poker.

So che in genere la squadra di calcio non si cambia, ma dopo quella volta feci uno strappo alla regola: la sera stessa di quel giorno scoppiò dentro di me la scintilla rossonera. Dal Napoli mi convertì improvvisamente al Milan e da allora fino ad oggi non l'ho più lasciato. Al di là dei conseguenti sfottò scherzosi da parte della mia famiglia e di tutti i miei amici tifosi napoletani, che continuano tutt'ora, sono andato per la mia strada e il mio cuore, pur essendo nato a Napoli, si è tinto per sempre del magico colore rossonero. Nella buona e nella cattiva sorte: forza Milan!

di Mariano De Ciampis

"Abbiamo scelto questa storia perché Mariano ha cambiato fede grazie a Van Basten e a quel memorabile 5-1 visto con i propri occhi al San Paolo. È stato forte e coraggioso, andando controcorrente rispetto alla famiglia e agli amici. Era quello che sentiva e che voleva: un gesto da vero innamorato dei nostri colori. Un napoletano dal grande cuore rossonero: grazie per il racconto".