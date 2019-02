acmilan.com - Op-Ed: il rosso e il nero da sempre e per sempre

La mia storia rossonera inizia all'età di sette anni, esattamente da un Milan-Palermo di Serie B nel 1982. Mi colpirono i colori accesi della nostra maglia e da quel momento non li ho più abbandonati. Decisi di sposare il Diavolo inconsapevole del fatto che da lì a pochi anni avrei vissuto emozioni che hanno reso questa scelta di cuore la più felice che potessi fare.

Certo non è facile indicare un unico calciatore che rappresenti il mio amore per il Milan ma volendo fare un nome faccio quello di Franco Baresi, che per tanto tempo è stato il simbolo di grandezza e di attaccamento alla maglia per tutti noi milanisti, aspetti che purtroppo nel calcio di oggi sono assenti.

Una partita alla quale sono particolarmente legato è Real Madrid-Milan, Semifinale della Coppa dei Campioni del 1989: rimasi affascinato nel vedere una squadra italiana andare a dominare al Santiago Bernabeu, fu straordinario e rese ancora di più l'idea di quanto fosse grande quella formazione destinata a dominare il mondo.

Dunque, a distanza di 37 anni, posso considerarmi fortunato ad aver scelto questi colori, il rosso e il nero, che mi hanno accompagnato nel mio cammino di vita. Sempre e comunque: Forza Milan!

di Nicola De Nittis

Abbiamo scelto questa storia perché Nicola, dopo 37 anni, ha lo stesso amore incondizionato per i colori rossoneri. Da un Milan-Palermo di Serie B a quel magico Real Madrid-Milan: dagli anni '80 ad oggi è passato tanto tempo e sono cambiate tante cose, ma non il suo tifo appassionato. Con questo racconto anche Nicola, come il suo punto di riferimento Franco Baresi, ci ha dimostrato attaccamento alla maglia. Grazie.