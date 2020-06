acmlilan - Solidarietà rossonera

Fin dall'inizio della pandemia, ci sono state donazioni e solidarietà da parte del Milan, dei suoi dirigenti e dei suoi giocatori. Opere molto importanti, che hanno visto il calcio attento e reattivo in tutte le città e per tutte le squadre di Serie A. Molto attivi anche i tifosi delle curve. Non da meno i Milan Club. Molti ne abbiamo citati in passato e idealmente li citiamo e li accomuniamo tutti nell'elogio.



L'aggiornamento di metà giugno accende i riflettori, ad esempio, sul Milan Club varesino di Cassano Magnago che ha donato un defibrillatore installato all'interno del Comune di Cassano, un dispositivo medico già a disposizione dei cittadini. Inoltre tutti gli anni lo stesso Milan Club stanzia una cifra destinata alle missioni Don Bosco di Torino o ai centri in Kenya, dove i tifosi rossoneri hanno inviato magliette del Milan tramite un volontario di Medici senza frontiere.



Meritevole di citazione anche il caso del Milan Club di Bordighera che ha donato un'ingente spesa di generi alimentari alla squadra di Protezione civile di Vallecrosia affinché a sua volta, in accordo con i Servizi Sociali comunali, distribuisca le derrate a chi ha più bisogno.



L'assessore delegata ai Servizi Sociali di Vallecrosia, Marilena Piardi, ha ringraziato i tifosi milanisti per la donazione. Importante anche il ruolo giocato dal Milan Club cremonese di Casalmaggiore che ha dalla sua l'organizzazione della "giornata allo stadio" dedicata a ragazzi diversamente abili. Proprio il club rossonero di Casalmaggiore ha fatto parte della campagna sostenuta dai club per dare un posto dignitoso allo stadio a tutti i diversamente abili, con un risultato ritenuto dai suoi iscritti più che ottimo.