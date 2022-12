AD Salernitana: "Mercato? Non so se il fattore tempo giocherà a nostro favore per la partita con il Milan"

MilanNews.it

Maurizio Milan, ad della Salernitana, si è così espresso durante un incontro in città sul match contro il Milan: "Siamo all’inizio di un progetto medio-lungo, sotto il profilo sportivo il bilancio è positivo. Delle operazioni da portare a termine a gennaio nel corso della sessione invernale ne abbiamo parlato ieri sera a cena con il direttore sportivo De Sanctis. Ci sono molte trattative in corso, alcune anche molto importanti. Non so, però, se il fattore tempo giocherà a nostro favore per la partita con il Milan. Di sicuro Ochoa è un bell’antipasto, nei prossimi giorni avverrà il resto”.