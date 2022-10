Adani: "Al Milan se ne fottono dei problemi e vivono per risolverli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Adani, commentatore sportivo, si è così espresso alla BoboTV sul Milan: "Non ci stupiamo del Milan. Pioli ci dice che vogliono provare a vincere lo Scudetto: 'Non dobbiamo stupire, ma confermare, non siamo giovani'. Il Milan ha perso 3-4 giocatori tra nazionali e Empoli, compresi Maignan e Theo Hernandez. Pensate che sia facile fare a meno di Theo? E invece Ballo-Tourè risolve la partita! Era l'unico giocatore di questo ciclo rimasto un po' indietro... Puf: gol vittoria! Il lavoro è pagato anche dal festino. Il resto è una serie riconfermata di cose fatte bene: tecnico, squadra, direzioni sportiva, proprietà vanno in un'unica direzione, se ne fottono dei problemi e vivono per risolverli".