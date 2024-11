Adani: "Continuo ad appoggiare Fonseca. Ha un grande focus sul collettivo"

Nel corso di Viva El Futbol, podcast e trasmissione web, Lele Adani ha parlato di Tijjani Reijnders e della sua sontuosa prestazione al Bernabeu contro il Real Madrid.

Le parole di Lele Adani su Tijjani Reijnders: "Credo che il migliore del Milan sia Reijnders, sicuramente nell'ultima fase perché è un calciatore che gioca in un centrocampo a due ma che arriva sempre a tirare in porta. Secondo me Reijnders è un giocatore di una categoria superiore, livello altissimo. Riesce a unire la quantità, la qualità, i tempi di accompagnamento, la presenza, la posizione, sa ricevere, sa orientare il controllo. Cioè è un giocatore veramente forte dentro a un meccanismo che deve ancora trovare le giuste distanze, i giusti equilibri"

Poi un pensiero su Paulo Fonseca: "Ma il capogruppo è Paulo Fonseca, il bene del Milan. Continuo ad appoggiare Fonseca per le idee che devono andare avanti però limando i difetti e fortificando l'equilibrio, sempre con la tua strategia. E poi ha una grande personalità come allenatore del Milan, un grande senso di libertà e soprattutto un grande focus sul collettivo, senza far prigionieri".