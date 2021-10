Adani: "Contro l'Atalanta il miglior Kessie. Il Milan ha vinto con il gioco"

Intervenuto alla BoboTv, Lele Adani ha commentato così la prestazione di Kessiè a Bergamo: "Contro l'Atalanta è stata la miglior partita di Kessie. Primo per duelli totali, per falli subiti, più alta percentuale di passaggi riusciti, 89%. Li commentai a Bergamo l'anno scorso ed è stata una partita molto diversa: il Milan fu attento e gli basò pungere per fare gol e raddoppiare, ma lo fece sotto ritmo. Ieri il Milan ha vinto con il gioco."