Adani demolisce Allegri: “Padre tempo! Chi vive facendo il furbo non viene premiato. Il Milan non è un cinema!”

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Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Massimiliano Allegri: "Se giochi hai più possibilità di vincere, se speculi e galleggi a tirare avanti, e soprattutto ti appoggi su un Paese pieno di venditori di fumo che racconta a persone non più sceme che basta vincere oggi e poi si penserà al domani cadi. Chi ha una visione e una cultura del lavoro viene premiato, chi vive tutti i giorni della settimana facendo il furbo e manipolando alcune situazioni ingiustificabili non verranno premiato. La Juve è fuori dalla Champions perché ha cambiato costantemente dirigenti e allenatori perdendo la cultura del lavoro, il Milan ha scelto un allenatori (Allegri, ndr) che da sette anni non produce più un calcio di proposta e non ha una cultura del lavoro volto alla crescita.



Adani-Allegri e il gioco del Milan



Adani ha poi proseguito riferendosi nello speicifico al Milan: "Al Milan hanno mandato via Conceição e Fonseca perché arrivava il salvatore della patria. Sul mercato hanno speso 500 milioni in tre anni, 160 solo quest’anno. Chi ci va in campo? Cardinale? Moncada? Ibra? I demeriti ce li ha un allenatore che ha allenato una squadra che è sparita nel girone di ritorno. Il Milan ha perso cultura del lavoro. Ha scelto un allenatore che da sette anni non propone calcio ma pensa solo al risultato. Quando gli altri giocavano ogni tre giorni, il Milan aveva la possibilità di sfruttare la propria freschezza. Invece si è sgonfiato. Il Milan non è un circo, è storia e da Sacchi e Berlusconi è spettacolo. Bisogna cacciare chi nel 2026 fa il furbo”.Milan non è un cinema nel quale si va il sabato sera, è storia e cultura e con Berlusconi e Sacchi è stato spettacolo. Bisogna cacciare chi nel 2026 fa il furbo".