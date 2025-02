Adani: "Il calcio non è semplice. Mi fa piacere che poi Conceiçao l'abbia spiegata"

Dopo la sconfitta contro il Feyenoord Sergio Conceiçao è ritornato sulla frase "Il calcio è semplice", pronunciata durante la sua conferenza stampa di presentazione ad inizio gennaio. Lele Adani, in diretta a "Viva El Futbol" su Twitch, commenta così le parole del tecnico rossonero:

"Conceiçao disse quella frase, “Il calcio è semplice, c’è una porta in cui far gol e un’altra da difendere”. Finita la partita del Milan (Milan-Feyenoord, ndr) ho fatto una storia su Instagram: “Il calcio non è semplice”. Gli incompetenti che vogliono alludere pensavano ad Allegri, io invece pensavo proprio a quel rilievo che fece Sergio. Ma io non critico Sergio, io critico il concetto sulla complessità del calcio. A me ha fatto piacere da matti che poi Sergio l’ha spiegata, perché è arrivata puntualmente. Sergio è andato dentro a un concetto che lui aveva toccato, elaborandolo e dicendo che per arrivare al semplice c’è una complessità estesa, che va dal lavorare sui 20 professionisti che fanno capo all’allenatore delle varie aree. L’area mentale, l’area dell’alimentazione, l’area della fisioterapia, l’area della preparazione atletica, l’area della collaborazione tecnica. Sono 20 professionisti. Oggi il gruppo degli allenatori ha 20 persone, non può essere semplice. Mi fa piacere che Sergio ha fatto questa precisazione. Perché ha voluto, secondo me in un momento difficile, rientrarci dentro perché lui ha una storia complessa. Ha studiato in Portogallo, è andato in Belgio, è passato dalla Francia e non mi poteva bastare quella parola. Che ovviamente doveva essere una riduzione per arrivare immediatamente, ma in un paese superficiale che la deduzione la trova con la riduzione, cioè si riduce e si deduce. No, per dedurre bisogna approfondire: eccola qua, è arrivata. Perfetta”.