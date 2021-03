Adani: "Il Milan ieri mi ha portato indietro nel tempo. Kessie è il capo emotivo della squadra"

Daniele Adani, ex calciatore fra le altre anche dell’Inter, ospite della Bobo TV in onda su Twitch, ha parlato del pareggio del Milan a Manchester contro lo united. Adani ha detto: “Il Milan ieri mi ha riportato indietro nel tempo per atteggiamento e senso di grandezza. Con tante assenze ed è andato a Manchester rappresentando quella che è la sua storia, il suo stile, la sua storia e status. Anche i giovani ieri hanno fatto una grande partita. È stata una prova di consapevolezza e di ciò che sapevamo il Milan potesse fare. E lo ha fatto in uno stadio fra i più importanti, facendo calcio per 90 minuti. Kessie è la guida, il totem, il suo capo emotivo. È solo un caso che abbia segnato al 92esimo perché poteva segnare prima. Ieri è stato un premio per il percorso fatto”.