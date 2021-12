Adani: "Il Milan paga le assenze. Senza 2-3 titolari fa fatica"

La flessione del Milan, secondo Lele Adani, si spiega soprattutto con le tante assenze: "Il Milan - dice alla Bobo TV non è il Napoli, non è l'Inter, non è la Juve e non è neanche l'Atalanta. Senza due-tre titolari fa fatica, pensiamo alla partita col Liverpool: giocatori come Kalulu, Krunic, Saelemaekers non sono campioni. L'assenza di alcuni calciatori influisce".