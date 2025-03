Adani: "Il Milan potrà fare un finale di stagione importante, ma la pagina di storia quest'anno l'ha scritta Fonseca"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'Viva El Futbol', l'ex calciatore Daniele Adani ha detto la sua sul calcio italiano prendendo da esempio quello che è stato il Milan di Paulo Fonseca in questa stagione:

"Paulo Fonseca è passato dall'Italia. Io non so se augurargli di non venire mai più. Però poi Antonio (Cassano, ndr) che De Zerbi deve tornare in Italia, ma io non so se augurargli di venire. Siamo sempre lì. Cioé, non c'è voglia di aspettare, di analizzare, voglia di lasciarsi andare ad una determinata proposta calcistica, accompagnarla come Dio comanda, anche dentro la sconfitta.

Perché io dico sempre: il Milan potrà fare un finale di stagione importante no? Hai ancora i due derby, e vuol dire tanto, ma Paulo Fonseca ha vinto a Madrid. La pagina di storia l'ha scritta Paulo Fonseca quest'anno. Non tolgo niente e non scredito nessuno".