Adani: "Lo dirò fin quando avrò voce: studiate Maldini, imparerete cosa vuol dire essere il più forte di tutti i tempi. Era già nel metaverso"

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso alla BoboTV su Paolo Maldini: "Io dirà fino a quando la mia voce potrà esprimersi: 'Andate a vedere Paolo Maldini. Ogni mia parola sminuirebbe il valore di Paolo. Andatelo a vedere, studiate anche come si allacciava le scarpe, perché imparerete cosa vuol dire essere il difensore più forte di tutti i tempi. Con tutto il rispetto per tutti i calciatori che c'erano prima di lui, che erano con lui e che ci saranno dopo, ma per me: no contest. Maldini ha giocato 25 anni e, per me, lui è l'equivalente di ora quando parlano del metaverso. Lo era già 20 anni fa. Nel metaverso come ne parlano ora, Maldini c'era già prima. Faceva tutto e tutto potenziato: aveva il destro, il sinistro, la rapidità, la velocità, la scivolata, l'impostazione, la cattiveria, l'eleganza, aveva tutto.. Non lo puoi costruire uno così, un regalo di Dio. Ed è esattamente quello che si deve dire ad un difensore: andate a vedere Maldini, studiatelo, come si gira, come si tocca i capelli, come sente l'uomo con la mano, i suoi tempi di gioco. Aveva tutto".