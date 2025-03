Adani: "Mi fate per cortesia un conto sulla somma di gol e assist di Reijnders? Calciatore più di superiore"

vedi letture

Intervenuto sui propri canali social nell'immediato post partita di Milan-Como, l'ex calciatore Daniele Adani, oggi opinionista sportivo, non ha potuto non elogiare ancora una volta Tijjani Reijnders, autore dell'ennesima prestazione superlativa della sua stagione:

"Per quanto riguarda Reijnders? Per quanto riguarda TJ? Mi fate per cortesia un conto sulla somma di gol e assist? Nazionale, Champions League, campionato, Coppa Italia? Reijnders è un calciatore per tutti i contesti, per tutti i campionati, per ogni tipo di squadra, di maglia, allenatori, di candori, di sapori, di tenori, di tepori, di bruciori, di calori, di castigatori, di vapori, di amori, di ardori, di allori, scalpori, calmori. E viva il futbol. Soprattutto viva Reijnders, calciatore più di superiore".