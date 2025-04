Adani: "Milan-Fiorentina gara piena di emozioni, prodezze e spettacolo"

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto pubblicamente attraverso le sue storie Instagram per parlare della prestazione della squadra viola contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni dopo il 2-2 maturato sabato a San Siro, al termine della rimonta dei rossoneri che erano andati in doppio svantaggio dopo appena dieci minuti di gara.

Le parole di Adani:

"Milan-Fiorentina è stata una gara piena di emozioni, di highlights, prodezze e spettacolo per 90 minuti. Ma c'è un aspetto da sottolineare: c'è un calciatore che non c'entra nulla con tutti quelli che abbiamo visto in campo e che giocherebbe nel suo ruolo, per interpretazione, concetto, classe qualità e corsa, titolare in ogni squadra del mondo. Sto parlando di Dodo: terzino senza senso, nulla da aggiungere".