Nuova avventura professionale per Daniele Adani, annunciato ieri come nuovo volto di Rai Sport. A la Repubblica, l'ex difensore torna sull'addio a Sky e sui motivi per cui sia finita quella lunga avventura: "Non chiedetelo a me, ma non è un problema. Ho tanti amici lì, Sky mi ha permesso di raccontare il calcio per anni, ora lo farò in Rai".