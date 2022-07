Adani su Adli: "Diamogli tempo. Per me è un trequartista"

MilanNews.it

Lele Adani ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport di Yacine Adli, arrivato a Milanello quest'estate dopo un anno di prestito al Bourdeaux. Queste le parole dell'opinionista tv sulla posizione del centrocampista francese: "Sarò chiaro: Adli per me è un trequartista, nel senso attuale del termine, perché può essere sia una mezzala che un centrocampista offensivo. Per giocare nei due in mediana, invece, gli manca qualcosa: la corsa all’indietro per esempio. Il meglio lo dà quando la sua squadra è in possesso palla, perché è bravissimo nei tocchi che velocizzano l’azione, nella giocata di prima mai banale. Dovremo semplicemente concedergli tempo"