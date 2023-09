Addio a Lodetti, il ricordo di Filippo Galli: "Ci lascia un volto iconico del Milan, mi sono bastati pochi minuti per capire la tua grandezza"

vedi letture

Ecco il messaggio che Filippo Galli ha riservato a Giovanni Lodetti, scomparso ieri:

"Ci ha lasciati Lodetti, volto iconico del Milan degli anni sessanta, offuscato dalla stella di Rivera ma diversamente prezioso, alla stregua di Gianni, nell'economia di una formazione capace di trionfare in due circostanze, nell'arco di quel decennio, in Coppa dei Campioni e griffare ulteriormente il proprio nome in Europa in virtù della conquista di due coppe delle coppe, nel 1968 e nel 1973. Mediano intelligente e principalmente d'interdizione, Lodetti vinse con i rossoneri anche due campionati e la Coppa Italia, oltre alla coppa Intercontinentale. Altresì trionfò con la maglia dell'Italia all'Europeo del 1968. Ciao Giovanni, avevo vaghi ricordi di te in campo ma i racconti e le immagini ti hanno avvicinato a noi milanisti nati negli anno sessanta. Poi ci siamo incontrati a Telenova e son bastati pochi minuti per capire la tua grandezza.

Riposa in pace ‘Ceramica’, mancherai.

Condoglianze alla famiglia"