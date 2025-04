Adicosp: "Nessuna lettera alla FIGC su Fabio Paratici"

Adicosp, l’associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, presieduta da Alfonso Morrone, attraverso Sportitalia, si dissocia dalla notizia secondo cui avrebbe inviato una lettera alla FIGC per spingere il Milan a non assumere Fabio Paratici: "Apprendo dal Corriere dello Sport che Adicosp, l'associazione dei direttori sportivi che presiedo, avrebbe inviato una lettera alla FIGC per spingere il Milan a non assumere Fabio Paratici in quanto squalificato fino al 20 luglio.

Questa notizia è totalmente inventata perchè abbiamo preso sin dall'inizio una netta presa di posizione che ribadiamo anche in questa sede. Il Milan può tesserare anche professionisti sotto squalifica, purché fino alla scadenza della squalifica non rappresenti all'esterno la società verso soggetti dell'ordinamento sportivo (agenti, calciatori, diretto, ecc.). Abbiamo letto questioni riguardanti la moralità e l'etica nel scegliere una persona squalificata. Su queste cose rimando alla giustizia sportiva che dopo aver scontato la squalifica riabilita la persona che può tornare ad operare liberamente. Adicosp rispetta l'ordinamento sportivo, agli altri lasciamo le dottrine sulla moralità e l'etica nel calcio".