Adli a Milan TV: "Volevamo vincere in Coppa Italia, contro la Roma sappiamo già che sarà una partita dura"

E' il momento: Milan-Roma alle 20:45 darà il via al girone di ritorno del Milan, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta. Anche la Roma, questa sera orfana di Dybala, viene dalla sconfitta contro la Lazio in Coppa. Ci si aspetterà una partita tesa e con molti colpi di scena, con Stefano Pioli che riporta Theo nel proprio ruolo naturale (terzino sinistro) puntando poi sul solito magico trio Leao-Giroud-Pulisic.

Della partita di questa sera e anche dell'eliminazione in Coppa Italia, ha parlato così ai microfoni di Milan TV, il centrocampista Yacine Adli.

Cosa volete dimostrare dopo la sconfitta contro l'Atalanta?

"Siamo arrabiati, volevamo fare bene in Coppa ma non ci siamo riusciti, adesso pensiamo al campionato e poi all'Europa League. Vogliamo vincere più partite possibili, possiamo farlo ma dovremo giocare bene ogni volta".

Che tipo di partita sarà contro la Roma?

"Loro li conosciamo bene e abbiamo faticato qualche volta, ma siamo forti. La Roma vorrà fare punti, ma noi stasera vogliamo vincere e proveremo a farlo fino alla fine davanti al nostro meraviglioso pubblico".