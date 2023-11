Adli: "Abbiamo perso equilibrio. Le due chance fallite per il 2-1 hanno pesato"

Yacine Adli, centrocampista del Milan sceso in campo dal primo minuto contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche alle televisioni francesi nel post sconfitta. L’ex Bordeaux a Canal+ ha detto: “I dettagli, in partite come queste e di questo livello, fanno la differenza”. Una partita, la sua, che è andata nel solco delle sue ultime prestazioni, dove Yacine ha cercato spesso di aprire il gioco con diversi cambi di versante. Adli è stato poi richiamato in panchina al minuto 77' quando ha lasciato il posto a Luka Jovic.

Spostandosi nella postazione di beIN SPORTS, il centrocampista milanista ha poi aggiunto: “E’ stata una partita dura. Abbiamo iniziato bene, abbiamo perso un po’ di equilibrio, ma sabbiamo creato occasioni. Abbiamo avuto due grandi chance per fare il 2-1, ma non le abbiamo messe dentro. E in Europa queste situazioni le paghi”. Adesso il Milan sarà obbligato a vincere contro il Newcastle e dovrà sperare che il Borussia Dortmund batta il Paris Saint-Germain per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.