Adli ancora dal 1' al posto di Reijnders, Pioli: "Ieri non si è allenato per la nascita del figlio"

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa giustificando il perché anche domani sera Yacine Adli dovrebbe essere preferito a Tijjani Reijnders, assente ieri agli allenamenti di Milanello per un evento importantissimo. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Come sta Reijnders?

"Per me è un grande giocatore. Contro l'Atalanta ho scelto Adli per le posizioni che prende in fase difensiva. Ieri Reijnders non si è allenato per la nascita del figlio. Gli faccio gli auguri".