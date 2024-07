Adli cede la 7 a Morata: "Ti auguro di segnare tanti gol con questa maglia"

Oggi è arrivata l'ufficialità di Alvaro Morata al Milan, con il forte attaccante spagnolo che ha scelto la maglia numero 7, concessagli da Adli con un bel gesto di gentilezza. Morata non ha perso occasione per ringraziarlo con una storia Instagram.: "Non ci conosciamo ancora ma hai fatto un bellissimo gesto con me. GRAZIE. Ci vediamo presto". Non si è fatta attendere la risposta di Yacine: "Ti auguro di segnare tanti gol con questa maglia. Forza Milan, a presto".