Adli dopo Bordeaux-Marsiglia: "Situazione Covid? Se parlo finisco nei guai"

Yacine Adli, giocatore di proprietà del Milan, ha parlato al termine di Bordeaux-Marsiglia, partita vinta dagli ospiti. Il talentuoso centrocampista si è detto ampiamente contrariato per la situazione in cui ha dovuto giocare (il Bordeaux attualmente ha 17 giocatori positivi al Covid, ndr): "Abbiamo giocato la partita dando il 100%. Abbiamo cercato di dare tutto. Purtroppo abbiamo preso gol su un errore, che può capitare. Abbiamo cercato di comunque di lottare. Perdiamo questa partita, e siamo molto dispiaciuti […] Preferisco non parlare di questa situazione Covid, se dico quello che penso rischio grossi problemi. Non voglio parlarne. Siamo scesi in campo e abbiamo dato quello che potevamo. Purtroppo siamo molto delusi, tutto qui”.