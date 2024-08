Adli fuori per Parma-Milan, è anche una questione di liste

Paulo Fonseca non ha convocato Yacine Adli per Parma-Milan, partita valida per la seconda giornata di Serie A in programma domani pomeriggio alle 18.30 e trasmessa in diretta du DAZN.

Oltre alla scelta tecnica, dietro la decisione c'è anche un motivo burocratico e formale: con l'arrivo di Youssouf Fofana il centrocampista ex Bordeaux non fa parte della lista di giocatori presentata dai rossoneri per il campionato di Serie A 2024/25.