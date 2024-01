Adli si prende la sua rivincita: non ha mai smesso di credere nel Milan rifiutando le cessioni

L'uomo immagine della sfida tra Milan e Roma, vinta dai rossoneri con il risultato di 3-1, è senza dubbio Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000, partito titolare, ha trovato il primo gol con la maglia rossonera. Un traguardo a lungo inseguito dal francese che per arrivare fino all'euforia di un gol segnato a San Siro è dovuto partire dal basso.

Una vera e propria rivincita quella di Adli. Arrivato a Milano l'estate scorsa, anche se acquistato in quella precedente, nonostante buone cose fatte vedere nel precampionato non è riuscito a trovare spazio nel centrocampo rossonero. Nel primo anno appena sei presenze e 140 minuti per Adli che però si è dimostrato un grandissimo valore nello spogliatoio, come testimonia la grigliata di fine anno in cui ha invitato tutti i compagni. Sia un anno fa che nell'estate scorsa, poi, Adli ha rifiutato tutte le possibili soluzioni di addio, anche in prestito, per avere la possibilità di misurarsi con il rossonero addosso. Quest'anno l'opportunità è arrivata, anche grazie agli infortuni, e Adli si sta riprendendo le sue rivincite personali, dimostrandosi all'altezza della situazione anche se sicuramente con tanti margini di miglioramento.

I suoi numeri a metà stagione sono di gran lunga migliori rispetto a quelli visti un anno fa: ben 15 presenze (8 da titolare) per un totale di 760 minuti. A corredo un gol e tante belle giocate.