Ag. Barrow: "Contento di rimanere al Bologna? In questo momento molto meno"

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del futuro del suo assistito, su cui c'è anche il Torino: "È normale che i granata siano interessati al ragazzo, già l'anno scorso lo volevano. Qualora andasse via, mi interessa adesso solo il progetto sportivo, nell'interesse del ragazzo ovviamente".

Il procuratore poi parla anche del prezzo del giocatore: "Spetta alla società rossoblù valutare quanto sarà opportuno chiedere per la sua cessione. Io, ripeto ancora una volta, valuto il progetto sportivo. Se sarebbe contento di rimanere al Bologna? In questo momento molto meno. Viste le dichiarazioni dell'allenatore negli ultimi dieci giorni, non è molto sereno".