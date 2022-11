Ag. De Ketelaere: "Charles va aspettato. Quella del Milan è stata una grande mossa"

MilanNews.it

Tom De Mul, ex calciatore e agente di Charles De Ketelaere, ha parlato nel corso della trasmissione olandese Sjotcast Podcast proprio del classe 2001 del Milan. Questo il suo pensiero: "De Ketelaere va aspettato, le difficoltà che sta vivendo sono normali. Il suo sviluppo è normale. Un primo anno in un top club ha sempre i suoi alti e bassi. In questo giocano un ruolo enorme le grandi aspettative che si sono create. Intanto c’è da dire che quella del Milan è stata una grande mossa, il trasferimento ha richiesto un po’ di tempo per essere finalizzato. Quindi da parte dei media c’è molta attenzione! Charles sta vivendo un momento difficile, ma lavora per avere successo. Il suo unico obiettivo è questo. Sono sicuro che ce la farà". Lo riporta il sito della Gazzetta dello Sport.