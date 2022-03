Ag. Jorginho: "Se non rinnova col Chelsea la priorità va alla Serie A"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"La Juve? Sarebbe presa in considerazione". Raggiunto da QSVS, parla nuovamente Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea in scadenza nel 2023 con i londinesi: "La filosofia del Chelsea è di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La priorità è il rinnovo con i Blues, altrimenti tornare in Serie A. Volontà di giocare in Italia c’è sempre".

