Ag. Kjaer: "Simon è uno dei migliori difensori al mondo. Rapporto stupendo con Pioli, ha tratto il meglio da lui"

Intervistato da SerieANews.com, Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha parlato così del difensore rossonero: "Adesso, Simon è uno dei migliori difensori al mondo, non solo in Italia. Sin dal primo giorno è stato un leader per questa squadra, ha sempre messo in campo prestazioni fantastiche. Col Milan sta vivendo ed esprimendo uno dei suoi migliori momenti della sua carriera. Il suo rapporto con Pioli è stupendo, si stimano molto. Ha tratto il meglio da lui”.