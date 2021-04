Ag. Kvaratskhelia: "Se non credessi nel suo futuro lo avrei già dato al Genoa o all'Udinese"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato al portale Popsport del futuro del giovane attaccante, cercato con insistenza "Sono cinque i club con cui ho parlato durante il mercato estivo. Ne abbiamo parlato con il Rubin e il mister ma l'addio è prematuro. Deve giocare e acquisire esperienza. Fra cinque anni voglio che giochi per il Real Madrid. Nel 2018 il Bayern Monaco voleva tesserarlo, visitammo le loro struttura e incontrammo Salihamdzic. Credo che in futuro possa valere un club di punta come Real, Barcellona, Juventus, Inter, Milan, Chelsea o lo stesso Bayern. L'importante è non bruciarsi. Se è il più forte georgiano di sempre? Forse è il più talentuoso, ma abbiamo avuto Kinkladze, Arveladze, Kaladze, Kobiashvili… Khvicha non è ancora un giocatore. Ci vorrà molto duro lavoro per raggiungere il loro livello. No, non ancora la prima stella, ma se non credessi davvero nel suo futuro lo avrei già dato al Genoa o all'Udinese".