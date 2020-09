Agnelli all'Assemblea dell'ECA: "Crisi profonda e crollo degli introiti. Non è ancora finita"

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto oggi nel corso dell’assemblea generale dell’ECA: “Credo che se guardiamo a quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, alle vite che abbiamo perso nella pandemia, riusciamo a capire l’entità di quello che è successo. Per questo voglio ringraziare chi ha reso possibile la ripresa dei campionati, la UEFA, il suo presidente e tutte le persone sul campo che hanno permesso la conclusione della stagione. Il rinvio dell’Europeo è stata una decisione molto coraggiosa e per questo ringrazio Ceferin e la UEFA. Inoltre voglio ringraziare la FIFA per averci aiutati con i calendari. Voglio complimentarmi virtualmente con il Bayern Monaco per la vittoria della Champions League, con il Siviglia per l’Europa League, il Lione Femminile per la Champions Femminile e infine il Real Madrid per la Youth League, che rappresenta il futuro”, le prime parole del presidente dell'ECA.

Sulla crisi "Ci sarà un calo del 20-30% delle operazioni. Dovremo essere molto attenti a come gestiremo questa transizione, c'è un crollo degli incassi e delle economie. Alcuni grandi club soffriranno perdite più importanti delle intere Federazioni. Siamo a metà di una crisi e non è ancora finita, dobbiamo affrontarla. Come club dobbiamo ripartire col dialogo, la crisi è profonda per tutti. La crisi colpisce tutti, grandi e piccoli. L'auspicio è che una reazione responsabile da parte di tutti, possa portarci fuori dalla crisi".