Agnelli punta la stella: può diventare il presidente più vincente della storia della Juventus

"Andrea Agnelli mi ha detto che il suo obiettivo è arrivare a vincerne dieci di fila". Parlava così, un paio d'anni fa, José Mourinho delle ambizioni della Juventus e del suo presidente. Un retroscena riportato alla luce da Tuttosport e da cui parte l'analisi del successo bianconero di quest'anno. Col non Scudetto consecutivo infatti Agnelli ha raggiunto Boniperti in vetta alla classifica dei presidenti più vincenti della storia. L'obiettivo, facile crederlo, sarà presto spostato sul prossimo anno e sul possibile decimo Scudetto: un eventuale nuovo successo infatti permetterebbe ad Agnelli di raggiungere il suo obiettivo conquistando la stella di successi, ma pure di staccare tutti in classifica diventando il presidente della Juventus con più successi all'attivo.