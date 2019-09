Massimo Agostini, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sul momento in casa rossonera dopo la vittoria per 1-0 a Verona: "Giampaolo deve lavorare e trovare l'assetto giusto e il coordinamento ideale tra i reparti, altrimenti la squadra fa fatica a vincere anche contro una neopromossa come l'Hellas".