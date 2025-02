Agresti: "C'è un problema di chiarezza del regolamento clamoroso: ognuno può decidere cosa vuole"

Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto come ospite nella diretta di Radio Radio per parlare del Milan e della sua situazione tremebonda, all'indomani della sconfitta rossonera in casa del Bologna per 2-1 che ha ridotto al lumicino le speranze del Diavolo - già fioche - di riuscire a centrare il posto Champions League per la prossima stagione. Il collega ha parlato anche dell'episodio arbitrale dubbio da cui nasce la rete del pareggio di Castro a inizio secondo tempo.

Le parole di Agresti: "C’è l’aspetto arbitrale, ne possiamo parlare quanto vogliamo. Continuo a pensare che il nostro problema siano gli arbitri e la qualità dei nostri direttori di gara ma che ci sia anche un problema di chiarezza del regolamento che è clamoroso: sono convinto che se noi mettessimo 10 arbitri in una stanza e gli facessimo vedere il primo gol del Bologna, cinque direbbero che è gol e cinque direbbero che non lo è. Questo vuol dire che nemmeno loro sanno qual è la regola corretta da applicare perché lì ognuno può decidere cosa vuole".