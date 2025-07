Agresti nota: "Tare e Allegri sono molto contenti di come hanno trovato Maignan"

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sulla fascia di capitano a Mike Maignan: "Lo ha già fatto l'anno scorso, ma in una situazione particolare dopo che per metà stagione avevano indossato la fascia. Tare e Allegri sono molto contenti di come hanno trovato Maignan e di come hanno trovato Leao. Noi abbiamo una visione di un Leao che va un po' per conto suo, anche con la testa, ma loro, dopo averci parlato, sono convinti di aver trovato un giocatore che possa essere un punto di riferimento vero, un vice-capitano, autorevole. Poi a luglio vincono tutto, è sempre tutto bello, ma mi pare che il Milan parta bene".

LE PAROLE DI ALLEGRI SU LEAO

Il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. Le sue parole in merito al rendimento di Rafa Leao e all'importanza che potrebbe avere nel suo Milan.

Su Leao

"Ci ho parlato in mattinata, l'ho visto bene. Credo che adesso possa entrare davvero nell'età della maturazione. E' un bravo ragazzo e sono sicuro che farà una grande stagione con noi".

Modric dove va collocato?

"Aspettiamo che arrivi, arriverà in agosto. È un giocatore importante e straordinario. Abbiamo Ricci, Modric, Loftus-Cheek che è un giocatore molto importante che due anni fa ha fatto 12 gol, abbiamo Fofana, Bondo, Musah. Abbiamo degli ottimi giocatori. A centrocampo sicuramente giocheremo con i 3, a seconda delle caratteristiche dei singoli ci metteremo in campo e soprattutto cercherò di farli rendere il meglio possibile".