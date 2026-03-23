Agresti su Napoli-Milan: "Più che uno scontro diretto, sarà uno spareggio: chi vince sogna, chi perde è fuori"

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Stefano Agresti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del big-math tra Napoli e Milan in programma dopo la sosta: "Il pari dell’Inter - e le prossime gare impegnative che attendono i nerazzurri con Roma e Como - dà consistenza alle speranze di rimonta del Milan e del Napoli. Che però a Pasquetta, quando riprenderà il campionato, si affronteranno al Maradona. Più che uno scontro diretto, sarà uno spareggio: chi vincerà avrà la possibilità di inseguire il sogno, la squadra sconfitta sarà fuori dai giochi. Con il pareggio, a vincere sarà l’Inter. Già, ma come arrivano Milan e Napoli a quell’appuntamento? Con una mentalità opposta, come il carattere dei due allenatori: cauto Allegri («guardiamo a chi sta dietro»), spavaldo Conte («guardiamo a chi sta davanti»).

Strategie opposte, che riflettono le ambizioni di inizio stagione: i rossoneri puntavano a tornare in Champions dopo il disastro dello scorso anno, gli azzurri volevano il secondo scudetto consecutivo. E così adesso Max si accontenta - o fa finta - di arrivare tra le prime quattro, mentre Antonio continua a sperare - e non fa finta - nel primo posto. Di sicuro Milan e Napoli devono fidarsi di loro, che assieme sommano la bellezza di undici scudetti (sei a cinque per Allegri, ma Conte li ha conquistati con tre squadre differenti): qualcuno ha davvero il coraggio dimettere in discussione la loro capacità di essere vincenti? Tocca al debuttante Chivu tenerli lontani".