AIA, Nicchi: "Chi deve decidere ci dica se possiamo giocare o dobbiamo fermarci"

E' il momento di prendere delle decisioni. Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, in una intervista rilasciata a 'Radio Rai' ha così commentato la decisione del Governo di far slittare al 18 maggio l'inizio degli allenamenti per gli sport collettivi e di non dare indicazioni chiare sulla ripresa della Serie A: "Si riparte? Al momento dico 50 e 50. Si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato e se ce lo possiamo permettere, e allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità. Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”.