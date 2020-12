Incredibile finale a San Siro, il Milan ha battuto 3-2 la Lazio grazie al gol di Hernandez nel recupero. Un gol che ha fatto esplodere di gioia tutta la panchina, e anche la tribuna, con Paolo Maldini che ha alzato i pugni al cielo, così come Massara e Gazidis che hanno esultato alla rete importantissima per tenere il primato in classifica.