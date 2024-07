Al Ittihad, accordo trovato con Laurent Blanc per la panchina. Saltato definitivamente Pioli

Dopo che la trattativa con Stefano Pioli non è andata in porto, l'Al Ittihad ha trovato il nuovo allenatore che prenderà il posto di Gallardo: si tratta di Laurent Blanc, ex ct della Francia che ha concordato un contratto biennale con opzione fino al 2027 con il club arabo. Il francese, che in carriera ha allenato anche Bordaux, PSG, Al-Rayyan (Qatar) e Olympique Lione. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

🚨🟡️ Laurent Blanc and Al Ittihad have agreed on two year contract valid until June 2026.



The agreement will also include an option to extend the deal until June 2027, one more season. pic.twitter.com/SiiXXl9wJg