Al Khelaifi non trattiene le lacrime: "Non si riesce a credere a ciò che abbiamo fatto per Parigi"

È stata una vittoria schiacciante, una pioggia di gol inferta all'Inter da parte del PSG in finale di Champions League ieri a Monaco. Una manita che rimarrà nella storia come peggior passivo di sempre per una squadra avversaria nella competizione più prestigiosa in Europa, nonché la seconda finale del torneo persa da Inzaghi e dai nerazzurri dopo Istanbul nel 2023.

Mentre il Paris ha esultato come non mai per il traguardo storico, la prima Champions League nella storia del club. Nasser Al Khelaifi, presidente dei parigini, ha dichiarato a TF1 in questi minuti in cui i giocatori di Luis Enrique stanno arrivando all'Eliseo: "Ieri sera ero molto felice, orgoglioso. Non ci si crede, non si riesce a credere a tutto ciò che abbiamo fatto per la gente di Parigi", la risposta in lacrime del numero uno del PSG.

E ha aggiunto: "Abbiamo lavorato tanto per questo, 14 anni per questo, onestamente non è stato affatto facile arrivare fin qui. È qualcosa di magnifico, solo il calcio può fare questo. È il PSG. Quest’anno è stato davvero speciale. Se avessimo vinto prima, forse non sarebbe stato così. Con tutto quello che abbiamo fatto in 14 anni… Era molto importante per Parigi, per la Francia. Non si parla solo del PSG, ma della Francia. Abbiamo la bandiera francese sulla nostra maglia. Siamo fieri di questo".

Infine la chiosa simpatica: "Ieri ho dormito con la Coppa. Mi sono detto che forse era un sogno, e al risveglio mi sono detto: no, è vero. Era molto importante per la Francia, per il calcio francese che tutti criticano. Abbiamo il miglior campionato, abbiamo il miglior presidente della Lega, Vincent Labrune, che tutti hanno criticato, ma lui ha lavorato con noi. E vogliamo vincere ancora".