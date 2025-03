Al Lecce non basta un super Krstovic. Il Corriere del Mezzogiorno: "Ribaltati in 12 minuti"

L'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno riporta in prima pagina la sconfitta in rimonta subita dal Lecce contro il Milan. Al Via del Mare, nonostante due gol annullati ai rossoneri per fuorigioco, è il Lecce a passare in vantaggio con la rete di Nikola Krstovic, a cui è seguita la doppietta personale del centravanti serbo nel secondo tempo.

Col passare dei minuti però gli ospiti emergono, trovando la rete del 2-1 al 68' con la sfortunata deviazione di Antonino Gallo nella propria porta. I cambi poi vanno in soccorso della squadra di Conceicao, in particolar modo quello di Pulisic, la cui doppietta tra il 73' e l'81' è decisiva per la rimonta che regala tre punti fondamentali ai suoi.