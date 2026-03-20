Al Napoli basta McTominay dopo due minuti: Cagliari battuto
Il Napoli ha aperto prestissimo questo 30° turno del campionato di Serie A Enilive: partenopei in campo alle ore 18.30 in Sardegna contro il Cagliari. La squadra partenopea non ha accusato l'orario bizzarro e ha massimizzato l'opportunità di scendere in campo prima della concorrenza: vittoria per 1-0. A regalare i tre punti ai Campioni di Italia ci ha pensato Scott McTominay che ha realizzato il gol dopo appena due minuti dall'inizio della sfida. Pressione sul Milan ora: il Diavolo è stato momentaneamente scavalcato dagli azzurri contro cui giocheranno al "Maradona" dopo la sosta.
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli 0-1
ore 20.45, Genoa-Udinese
sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
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