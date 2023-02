Albertini: "Derby? Come una partita di un turno a eliminazione diretta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Demetrio Albertini, ex storico centrocampista rossonero, è stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato così di come si gestisce la pressione alla vigilia di un derby: "Con senso di responsabilità, perché il derby è l'unica partita di campionato che si vive sempre come un dentro o fuori. Pensate a un turno a eliminazione diretta in un Mondiale o in Champions: ecco, quando Milan e Inter si affrontano la pressione sale a quei livelli"