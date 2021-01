Albertini: "Il Milan ha fatto qualcosa di strabiliante. E' primo meritatamente"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Ospite a 'Campioni del mondo' su Radio2 Rai, da ex rossonero, Albertini apprezza quanto fatto in questa stagione dalla squadra di Stefano Pioli, invitandola a credere nelle scudetto, perchè "non costa nulla. È gratis". "Fino adesso hanno fatto qualcosa di strabiliante, nessuno avrebbe mai pensato al Milan campione di inverno. Se è primo se lo è meritato anche se qualche altra squadra ha perso colpi - spiega Albertini -. Ma se alla fine lo scudetto non dovesse arrivare, tutto questo servirà per essere poi forti la prossima stagione". "Quanto all'Inter, lo sapevamo che puntava al titolo: ha speso tanto, ha un allenatore esperto come Conte. Se non dovesse vincere sarebbe più facile vedere un risultato negativo per loro più che per il Milan", sottolinea Albertini. (ANSA).