Albertini: "Per 14 anni dal Milan e da me ci sono stati solo rifiuti ai vari avvicinamenti"

Demetrio Albertini, intervistato da Rai Sport, ha parlato del mercato quando era calciatore: "Non ho fatto tanti cambi, sono stato per 14 anni al Milan. Ci sono sempre stati avvicinamenti, sempre rifiutati da me e dal Milan. Quando il Milan ha deciso di cambiare, mi sono guardato in giro e l'esperienza all'estero è stata meravigliosa, soprattutto all'Atletico. A Barcellona Frank mi ha richiamato per aiutare lo spogliatoio più del campo ed è andata bene".