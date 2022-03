Albertini: "Per il Milan la partita con il Bologna è un'occasione per andare in fuga"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata questa mattina a “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato anche di un possibile momento decisivo che i rossoneri potranno sfruttare per la lotta Scudetto: “Ho vinto campionati sia gestendo che rimontando, e vi garantisco che la pressione rischia di schiacciare di più chi insegue. Staccare le rivali è possibile solo se loro frenano, chi sta davanti deve pensare a non sbagliare: l’occasione per andare in fuga è la partita con il Bologna, non quello che succederà in Juventus-Inter. Se poi le cose non andranno come sperato, il vantaggio consentirà al Milan di ricaricarsi e pensare alla partita successiva. Le partite sono imprevedibili, purtroppo ne abbiamo avuto l’ennesima prova in una serata che nessuno immaginava di vivere, Italia-Macedonia. Ma conosco bene l’ambiente rossonero e sono sicuro che non affronteranno queste otto partite con superficialità o presunzione. L’approccio sarà quello giusto”.