Albertini: "Quando entrai a San Siro, l'amore per il Milan fu immediato"

Demetrio Albertini, intervistato sulle colonne di Tuttosport questa mattina, ha fatto una vera e propria dichiarazione nei confronti del Milan, ricordando i tempi in cui arrivò per la prima volta: "Da bambino tifavo per la Nazionale, però quando firmai per il Milan ed entrai a San Siro mi pare per un Milan-Catania, l'amore fu immediato. Ricordo anche la mia prima gara in rossonero, un derby a Prato in un torneo: vincemmo solo... 6-0"