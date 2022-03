Albertini su Brahim Diaz: "Ha spaccato il derby entrando dalla panchina, può farlo ancora"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” ha espresso anche un parere su chi, tra i rossoneri, potrà essere un jolly per il rush Scudetto finale: “Brahim Diaz. Ha spaccato il derby entrando dalla panchina, può farlo ancora quando la temperatura si alzerà. Magari non giocherà sempre da titolare da qui alla fine, ma ha tutto per diventare un dodicesimo uomo di quelli che i tifosi non dimenticano, perché ti hanno aiutato a vincere”.