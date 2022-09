Albertini sul pareggio in Austria: "In Italia pensiamo che siano partite facili"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Demetrio Albertini, nel corso della sua chiacchierata con la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è tornato anche sulla sfida contro il Saliburgo di qualche giorno fa, terminata con il pareggio per 1-1. Questo il giudizio dell'ex centrocampista del Milan: "Noi in Italia pensiamo che queste siano partite facili, ma sbagliamo. Il Salisburgo ha già giocato queste partite e il Milan è abituato a tenere in mano il gioco, cosa che in Europa è molto più complessa".